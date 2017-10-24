В Казахстане начинается суд по делу экс-сотрудников КНБ

Суд в городе Актобе приступил к рассмотрению дела в отношении бывших сотрудников областного департамента КНБ, обвиняемых в вымогательстве, – подполковника Асланбека Тахауиева и прапорщика Каримбая Дабылова. Предварительные судебные слушания прошли 23 октября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода).

Тахауиев до своего задержания в июне работал заместителем начальника третьего управления департамента КНБ Актюбинской области. Тахауиев обвиняется также в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, обвиняемые через подставные фирмы планировали обналичить 200 миллионов тенге со счетов частной организации «Атырау Сервис КЗ». Позднее, по версии следствия, они вымогали у работающего по найму бухгалтера 15 миллионов тенге.

Обвиняемые в вымогательстве в особо крупном размере 39-летний подполковник и 38-летний прапорщик были задержаны 8 июня и с тех пор содержатся в СИЗО. Рассмотрение дела по существу назначено на 6 ноября.