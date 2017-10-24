Рейды в Ташкенте: ДПС и СНБ «охотятся» на дорогие авто

В Ташкенте сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) обвиняют в различных правонарушениях в основном водителей дорогих автомобилей, арестовывают авто и отправляют их на штрафстоянку. Однако в ДПС «Озодлику» сообщили, что рейды по всей столице проводятся при участии и под контролем сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ). Водители жалуются, что не могут забрать свои автомобили со штрафстоянок.

Широкомасштабные рейды на дорогах столицы

В результате рейдов, проводимых на дорогах Ташкента с 10 октября, были арестованы несколько десятков дорогих автомобилей. Все авто отправлены на штрафную стоянку.

Офицер дорожно-патрульной службы (ДПС), говоривший с репортером «Озодлика» на условиях анонимности, сообщил, что чаще всего в ходе рейда под прицелом оказываются дорогие автомобили:

– В основном мы «охотимся» на водителей дорогих автомобилей. Мы забираем у них машины и отправляем их на штрафстоянку. В последнее время в Ташкенте стало много богачей, которые непочтительно относятся к сотрудникам ГАИ. Поэтому, арестовывая их авто, мы пытаемся усмирить их. Однако оплатившие штраф водители забирают свои авто со штрафстоянок, – говорит сотрудник столичного ДПС.

Он добавил, что среди водителей, привлеченных к штрафу, имеются и правительственные чиновники.

Штраф оплачен, однако…

Несколько водителей из Ташкента в разговоре с репортером «Озодлика» пожаловались на то, что сотрудники ДПС арестовывают их автомобили по незначительным причинам.

– Они арестовывают наши авто по самым незначительным поводам. Сотрудники ДПС придираются к тому, что у кого-то нет техпаспорта, у кого-то машина оборудована незаконно, у кого-то нет доверенности, а у кого-то имеется тонировка на заднем стекле автомобиля. Рядом с двумя сотрудниками ДПС всегда стоят еще двое в гражданской одежде, – сказал нашему репортеру ташкентский водитель, автомобиль которого недавно был арестован сотрудниками ДПС.

Вместе с тем он подтвердил нашему радио информацию о том, что рейды на дорогах Ташкента проводятся с участием сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

Еще один водитель из Ташкента говорит, что сотрудники ДПС увезли его автомобиль на штрафстоянку за то, что он управлял авто без «предупредительного талона».

Он жалуется, что, несмотря на оплату штрафа, сотрудники ДПС не возвращают ему автомобиль:

– Они не возвращают мой автомобиль, несмотря на то, что я оплатил штраф. Когда я спросил причину, они заявили, что оплаченная мной квитанция не внесена в компьютер. Я даже не знаю, когда они вернут мне мою машину, – сетует ташкентский водитель.

Управление безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Узбекистана довольно часто проводит подобные рейды на дорогах республики.

По данным узбекского МВД, за последние пять месяцев 2017 года инспекторами ДПС было выявлено около полумиллиона случаев нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили правоохранительные органы, в Ташкенте на 115 перекрестках заработала система фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которая состоит из 883 камер.