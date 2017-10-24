«Справимся своими силами». Кыргызстан отказывается от гуманитарной помощи Казахстана после ссоры президентов

Кыргызстан отказывается от казахстанской помощи. Астана как партнер по Евразийскому экономическому союзу обещала Бишкеку 100 миллионов долларов – эти деньги должны были пойти на оснащение кыргызско-китайской границы, где проходит новый рубеж ЕврАзЭС. Эти деньги Казахстан обещает передать Кыргызстану уже несколько лет, но на фоне нынешнего дипломатического кризиса, кыргызские власти решили отказаться от пожертвования соседей.

Документ о том, что Кыргызстан отказывается от казахстанской помощи, в парламенте рассмотрели вне очереди – 100 миллионов долларов от соседней страны кыргызские депутаты единогласно решили не брать.

Эти деньги должны были пойти на подготовку Кыргызстана к новым правилам ввоза и вывоза товаров – два года назад страна вступила в Евразийский экономический союз, и границы альянса передвинулись до самого Китая. Теперь лаборатории ЕАЭС для проверки товаров на соответствие стандартам нужно было строить на кыргызско-китайской границе, и Россия с Казахстаном обещали в этом помочь.

«В 2015 году в рамках евразийской интеграции КР была готова к подписанию соглашения, но вопрос отложился из-за затягивания со стороны Казахстана. Все время менялась смета согласования, наша делегация не раз бывала в Астане, участвовала в видеоконференциях. 16 сентября 2016 года должен был пройти саммит СНГ. Казахстан выступил с инициативой подписания на заседании, но заседание отложили. 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге это соглашение было подписано, но Казахстан предложил внести изменения в протоколы к соглашениям – выдать 41 миллион долларов», – говорит первый вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.

Позже казахские издания написали, что первый транш из Астаны уже направили. Но потом выяснилось – никаких денег на счет кыргызского правительства не поступало.

«Мы, не ожидая этой помощи, были вынуждены из бюджета изыскать 172 млн сомов на строительство четырех новых зональных лабораторий и капитальный ремонт 12 районных лабораторий. Мы верим, что своими силами решим эти вопросы. Сегодня завершается строительство 19 лабораторий, мы на все из бюджета изыскали средства», – рассказывает Залилиев.

Но решение властей возмутило не всех кыргызских бизнесменов. По словам члена Ассоциации молодых предпринимателей Тыныбека Жукешова, оборудовать границы Кыргызстана, а теперь и Таможенного союза – так по привычке в стране до сих пор называют ЕАЭС, – можно и собственными силами.

«У нас очень много компаний с оборотом больше ста миллионов долларов. Казахстан не выполняет партнерские соглашения. Эти деньги они должны были передать, по договору Таможенного союза», – говорит Жукешов.

Зато в учреждениях, в которые должны были направить эти деньги разочарованы. Почти 2 миллиона долларов из этой суммы в Департаменте лекарственного обеспечения собирались потратить на обучение сотрудников, закупку нового оборудования и строительство новой, современной лаборатории для проверки качества лекарств.

«Данной лабораторий нет на территории республики, поэтому необходимость создания такой лаборатории, конечно, имеется. Ее должны были оснастить современным оборудованием, но оно очень дорогое и мы надеялись, что в рамках этой помощи мы сможем заполучить такую современную лабораторию», – говорит руководитель отдела качества медсредств Чинара Мамбеталиева.

Остальные деньги должны были распределить между другими госслужбами. По несколько миллионов долларов каждому ведомству – госагенству связи, Минсельхозу, Таможенной службе. Впрочем, точно ли Кыргызстан откажется от казахских денег, в парламенте еще не решили. Общее голосование по этому вопросу пройдет в ближайшие дни на пленарном заседании.