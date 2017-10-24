В Казахстане освобождены «верующие» торговцы телефонами

Стало известно, что все граждане, задержанные в ходе полицейской операции 21 октября в торговом доме «Астана» в старой части города Актобе, были освобождены в тот же день. Об этом Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода) сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) Актюбинской области.

По данным полиции, распространенным 23 октября, во время рейда была осуществлена проверка сотен мобильных телефонов, однако краденых устройств среди них не обнаружили. Административные дела возбудили в отношении 12 человек за «торговлю в неразрешенных местах», в отношении 30 человек «за проживание без регистрации». Все эти граждане снова приступили к своей работе в торговом доме «Астана».

По словам очевидцев, все задержанные в субботу жители торговали в этом центре сотовыми телефонами и аксессуарами к ним. Торговец мобильными телефонами, представившийся как Айбат, был в числе тех, кого задержали в минувшую субботу представители спецназа. Мать Айбата говорит, что парня схватили и посадили в автобус на ее глазах.

– Всех парней-мусульман из «Астаны» посадили в два автобуса и увезли. Я собственными глазами видела, как их увозили. Видела, как их били. Я закричала, чтобы их не били, – говорит Нурсулу Гафарова.

Руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев сообщил, что сотрудники полиции участвовали в мероприятии по раскрытию преступлений, связанных с крадеными телефонами. По словам Даулембаева, на руках у представителей силовых ведомств имелись сведения о том, что все краденые устройства реализовывались в торговом доме «Астана».

В пресс-службе ДВД Актюбинской области отказались озвучить статистику по краденым телефонам и прокомментировать информацию о количестве задержанных в торговом центре «Астана» в минувшую субботу.