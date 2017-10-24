Тиллерсон призвал иракцев и курдов устранить разногласия

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего необъявленного визита в Багдад призвал иракских и курдских лидеров вступить в диалог, чтобы положить конец разногласиям между ними и снизить уровень напряженности в стране. «У нас есть друзья как в Багдаде, так и в Эрбиле, и мы призываем обе стороны вступить в дискуссию и диалог», – заявил Тиллерсон во время своей короткой остановки в Багдаде в понедельник, 23 октября.

До посещения Ирака Тиллерсон побывал с необъявленным визитом в Афганистане – после своих запланированных поездок в Саудовскую Аравию и Катар. Главный американский дипломат встретился с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, чтобы обсудить борьбу против террористической группировки «Исламское государство» («ИГ») и усилия иракской армии установить контроль над территориями, занимаемыми бойцами курдского ополчения «пешмерга».

Раскол между иракскими и курдскими лидерами возник с момента проведения курдами 25 сентября референдума о независимости, названного ранее Багдадом незаконным и встретившего возражения со стороны Соединенных Штатов, Организации Объединенных Наций и других.

Высказывания Тиллерсона, прозвучавшие до его визита в Багдад, способствовали обострению напряженности в регионе. Выступая 22 октября после встречи с королем Саудовской Аравии Салманом и Абади в Саудовской Аравии, Тиллерсон заявил, что настало время иранским военным консультантам и бойцам «отправиться домой и позволить иракскому народу восстановить контроль». «Иранским боевикам, находящимся в Ираке, теперь, когда борьба против [«Исламского государства»] подходит к концу, – этим боевикам необходимо отправляться домой», – сказал Тиллерсон 22 октября. Он добавил, что «действующие в Ираке иностранные бойцы должны отправиться домой и позволить народу Ирака вернуть контроль».