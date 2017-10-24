Генеральный Секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд выразил возмущение нападением на Татьяну Фельгенгауэр, журналиста радиостанции «Эхо Москвы». Он заявил о солидарности с пострадавшей журналисткой и сотрудниками «Эха Москвы». Генеральный секретарь Совета Европы призвал российские власти к незамедлительному расследованию нападения.

В заявлении Турбьорна Ягланда отмечается, что Российская Федерация является полной участницей Европейской конвенции по правам человека, которая защищает свободу выражения мнения и всех тех, кто воплощает ее в жизнь. СМИ и журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей деятельностью без того, чтобы становиться жертвами запугивания и насилия, подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

После покушения на жизнь журналистки с заявлением выступил Профсоюз журналистов и работников СМИ. В заявлении, опубликованном в в Facebook'е, в частности, говорится:

«Профсоюз считает любые нападения на журналистов и препятствие журналистской деятельности недопустимыми. Люди нашей профессии должны находиться под особой защитой закона, но, к сожалению, в нашей стране это не соблюдается. Мы воспринимаем покушение на Фельгенгауэр как нападение на свободу слова и на каждого из нас.

Телеканал «Россия-24» неоднократно в своем эфире показывал сюжеты, в которых обвинял журналистов «Эха Москвы» и лично Татьяну Фельгенгауэр в работе «на Госдеп» и сотрудничестве с некими западными НКО, критике власти и якобы участии в митингах Навального. В сюжетах утверждается, что радиостанция «Эхо Москвы» занимается антигосударственной деятельностью и должна носить статус иностранного агента. При этом обвинения высказывались на фоне портрета Татьяны и ее коллег Александра Плющева и Максима Курникова. Мы считаем, что эти сюжеты разжигают ненависть в адрес наших коллег и могли спровоцировать нападение на Татьяну неуравновешенного человека.

Желаем Татьяне скорейшего выздоровления. Требуем быстрого и объективного расследования и справедливого наказания для злоумышленников».

О нападении на Татьяну Фельгенгауэр и ее госпитализации в тяжелом состоянии сообщили все основные российские СМИ.

В нынешних российских реалиях журналисту надо, в первую очередь, думать о самобезопасности. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Аркадий Бабченко.

Союз журналистов России расценивает нападение на Татьяну Фельгенгауэр как атаку на свободу слова, об этом заявил глава Союза Всеволод Богданов.

«В последние годы значительно вырос градус напряжения и раздражения в обществе. Это может привести к эмоциональному всплеску у людей с неустойчивой психикой», – сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Дмитрий Глуховский.

Мэр Москвы Сергей Собянин шокирован нападением на журналиста «Эхо Москвы». Он написал в своем Twitter'е: «Делаем все, чтобы восстановить здоровье. Держу ситуацию на контроле».

Гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова пообещала, что после нападения охрана редакции будет усилена. Ведутся переговоры об усилении безопасности всего здания.

У здания, где расположена редакция «Эха Москвы», на Новом Арбате, 11, журналисты провели серию одиночных пикетов. Корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин, в частности, держал плакат с надписью «Пропаганда атакует». Журналист «Медузы» Евгений Берг, также вышедший с плакатом в поддержку Татьяны Фельгенгауэр, выразил надежду, что журналистское сообщество сплотится после нападения.