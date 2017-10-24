В Таджикистане руководство сети АЗС обвиняют в мошенничестве с госкредитом

Агентство по финконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана подтвердило арест руководителей компании «Умед-88». Глава компании Раджабали Одинаев, его заместитель Идибек Иброхимов и другие ответственные лица подозреваются в незаконном получении кредита, уклонении от налогов, мошенничестве и подделке документов, сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства 23 октября.

В сообщении агентства говорится, что руководители компании в 2015 году получили у Минфина страны кредит в размере 171 млн. сомони ($19 млн), который должны были вернуть до конца года. Компания обещала потратить средства на обеспечение дехканских хозяйств ГСМ и на развитие агропромышленного комплекса. Но кредиты так и не были возвращены.

Антикоррупционное агентство отмечает, что многомиллионный кредит компании «Умед-88» был выделен Министерством финансов из средств ОАО «Рогунская ГЭС».

Напомним, глава Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября на встрече с предпринимателями заявил, что «министерством финансов из госбюджета разными непонятными способами компании «Умед-88» были предоставлены более 170 миллионов сомони». По его словам, эти средства компания уже в течение почти двух лет не может вернуть государству. Следствие выявило, что руководители компании «Умед-88» не вернули кредиты Управлению ГАИ РТ, «Амонатбанку» и «Агроинвестбанку». Сумма этих кредитов составляет 26 млн. сомони и $4,5 млн.

После этой критики сотрудники Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана задержали Раджабали Одинаева, генерального директора компании «Умед-88». Было арестовано и «второе лицо компании» Идибек Иброхимов.