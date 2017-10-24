В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев

В Чечне лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев. Как сообщает «Интерфакс», это произошло в станице Шелковская приблизительно в 16:00 по московскому времени. Лейтенант открыл стрельбу в казарме и был убит ответным огнем. Имя нападавшего, как и причины его действий, пока неизвестны. Проводится расследование.

В октябре прошлого года был убит сотрудник Росгвардии в Москве – его застрелил сослуживец Сергей Ручкин. В августе 2017 года Ручкина приговорили к 11 годам колонии. По версии следствия, осужденный умышленно поднес пистолет к голове своего коллеги и выстрелил. Сам Ручкин утверждает, что произошедшее – «несчастный случай».