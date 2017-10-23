В Украине задержана казахстанский блогер Жанара Ахмет

Блогер из Казахстана Жанара Ахмет задержана в Украине 21 октября «в связи с розыском по линии Интерпола», сообщил Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода) адвокат Владислав Грищенко. Он сообщил, что она находится в изоляторе временного содержания в городе Вышгород Киевской области.

«Составлен соответствующий протокол. Задержали ее в Киево-Святошинском районе Киевской области. Основанием задержания стало то, что она находится в международном розыске по линии Интерпола, объявленном Казахстаном по статье 177 Уголовного кодекса Казахстана «Мошенничество», – сказал адвокат.

Представитель Нацполиции Киевской области Николай Жукович подтвердил факт задержания журналистки и место ее нынешнего пребывания. Сегодня, 23 октября, в Киево-Святошинском суде Киевской области будет рассматриваться вопрос об избрании для Ахмет меры пресечения до того момента, когда она будет передана казахстанским силовым органам. Сама Жанара Ахмет на странице в Facebook’e написала, что будет ждать суда в понедельник и надеется на поддержку общественности.

Известная критическими публикациями и репостами в адрес казахстанских властей блогер Жанара Ахмет со своим девятилетним сыном в марте выехала из Алматы в Бишкек и оттуда вылетела в Киев (через Стамбул). Причиной выезда из Казахстана она назвала опасения оказаться за решеткой после того, как на родине в течение нескольких месяцев ее неоднократно привлекали к административному суду, она стала фигуранткой уголовного дела.

В Казахстане Жанара Ахмет находилась на пробационном контроле после условного освобождения из тюрьмы, где отбывала срок по уголовному делу.