Журналист Али Феруз награжден орденом мужества имени Сахарова

Журналиста «Новой газеты» Али Феруза, который последние месяцы находится в центре временного содержания иностранцев, наградили орденом имени Андрея Сахарова «За мужество». Организаторы премии объяснили свое решение, в частности, тем, что Феруз «перед лицом смертельной опасности» сумел сохранить «детскую улыбку, умный, открытый взгляд». «Так открыто, простодушно и мудро смотрел на мир и Андрей Дмитриевич Сахаров», – заявили организаторы премии в Facebook'е. Они отметили, что Феруз противостоит «цинизму и ханжеству так называемой «общественной морали», подлой «праведности» государства и его агрессивно-послушного большинства».

Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) является гражданином Узбекистана. Несколько лет журналист безуспешно пытался получить статус беженца в России. В МВД заявляют, что Феруз якобы не доказал наличие угрозы для него в случае возвращения в Узбекистан. Однако по данным коллег журналиста, родственников и правозащитников, Ферузу в Узбекистане грозит смертельная опасность.

В начале августа журналист был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Позднее российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. До принятия решения Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев.