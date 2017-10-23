«Узбекистон хаво йуллари» приобретет партию самолетов Airbus A320

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» планирует закупить небольшую партию самолетов Airbus A320, сообщается на сайте перевозчика.

В целом портфель заказов авиакомпании включает четыре самолета семейства Airbus A320 классической модификации и Airbus A320neo. Для их приобретения НАК запросила коммерческие предложения у десяти крупнейших международных лизинговых компаний.

«Это улучшенные версии узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолетов. При сопоставимой вместимости (в среднем 150-200 мест), обновленные воздушные суда, благодаря более экономичным двигателям и современным наработкам в конструкции фюзеляжа, позволяют значительно экономить горючее», – отмечают в компании. Покупка машин запланирована на следующий год.

Семейство A320neo было анонсировано в 2010 году. К 2012 году Airbus имел заказы на 2000 самолетов – это рекордная скорость контрактации в истории коммерческой авиации. На 2017 год портфель заказов превышает 5000 единиц от 72 операторов по всему миру, из которых более сотни уже поставлены в парки 24 авиакомпаний.