Навальный в Астрахани высказался о решении Собчак

Оппозиционный политик Алексей Навальный провел в воскресенье митинг в Астрахани со своими сторонниками. На вопрос об отношении к участию Ксении Собчак в президентских выборах он ответил:

«Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный – все могут идти на выборы», – цитирует Навального телеканал «Дождь».

Ксения Собчак объявила о планах принять участие в президентских выборах 18 октября. Она допустила, что может снять свою кандидатуру, если Навального допустят до выборов.

В воскресенье Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного митинга в Нижнем Новгороде. Сразу после выхода из-под ареста он отправился в Астрахань и записал новый видеоролик для своего блога.