Самолет, летевший в Баку, вернулся в Астану из-за «проблем с оборудованием»

Самолет, вылетевший из Астаны в Баку 21 октября, вернулся в точку отправки из-за проблем с навигационным оборудованием. Об этом, ссылаясь на данные Комитета гражданской авиации Министерства инвестиций и развития Казахстана, пишет сайт tengrinews.kz.

«Самолет, выполнявший рейс КС113 из Астаны в Баку, вернулся в аэропорт Астаны из-за проблемы с навигационным оборудованием. Авиалайнер совершил посадку в 22:56 в штатном режиме», – сообщает министерство.

Отмечается, что на борту находилось 90 пассажиров. Как пишет Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода), это далеко не первый случай поломки на борту казахстанских самолетов в 2017 году. Утром 21 октября стало также известно, что по техническим причинам не может вылететь из Дубая рейс компании Air Astana. В аэропорт отправки вылетел инженер с нужной деталью.