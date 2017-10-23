Россия объявила Уильяма Браудера в розыск по линии Интерпола

Россия внесла британского бизнесмена Уильяма Браудера в списки Интерпола на розыск. Сообщая об этом, британская газета «Гардиан» высказывает предположение, что президент России Владимир Путин лично санкционировал этот шаг против Браудера, который ведет международную кампанию против России в связи с убийством в московской тюрьме адвоката Сергея Магнитского.

В среду Канада присоединилась к «закону Магнитского», который принят в США в отношении должностных лиц, совершивших грубые нарушения прав человека. Этот шаг вызвал недовольство Путина, который обвинил Канаду в том, что она играет в «неконструктивные политические игры», а позже назвал Браудера участником криминальной деятельности.

В субботу стало известно, что Россия внесла Браудера – британского гражданина, родившегося в США, в список Интерпола, используя меру, которая позволяет странам в одностороннем порядке помещать людей из своей базы в международный розыск. В связи с этим Браудер сказал, что его предупредили по электронной почте из Министерства внутренней безопасности США, сообщив, что его статус «глобального въезда» отменен. Затем стало известно, что он внесен в список Интерпола, который предполагает задержание за пределами США.

Москва использует Интерпол против своих противников и ранее использовала эту правоохранительную организацию для преследования по политическим мотивам или для того, что многие западные правительства называют местью в отношении Браудера. Россия пыталась трижды в период между 2012 и 2015 годами добиться от Интерпола приказа о задержании Браудера, но не смогла убедить эту международную полицейскую организацию в отсутствии политических мотивов у правительства РФ при принятии этого требования.

Совет Европы в прошлом году подверг критике попытки России добиваться ареста Браудера через Интерпол, назвав эти попытки «злоупотреблением».