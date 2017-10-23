Президент Трамп одобрил раскрытие документов об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы собирается заблокировать публикацию документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года.

«После получения соответствующей информации я как президент собираюсь разрешить открыть заблокированные и засекреченные документы по Джону Кеннеди», – написал Трамп в своем Twitter'е.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных представителей администрации Трампа сообщило, что глава Белого дома собирается заблокировать публикацию части документов, посвященных убийству Кеннеди, поскольку они могут нанести ущерб национальной безопасности.

В 1992 году Конгресс США принял закон о том, что материалы по убийству Кеннеди могут быть рассекречены через 25 лет – в 2017 году. Некоторые документы были добавлены в этот архив спустя много лет после «преступления века» 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас.