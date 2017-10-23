Погранслужба Кыргызстана: На КПП «Акжол-Автодорожный» скопилось около 100 человек

На контрольно-пропускном пункте «Акжол-Автодорожный» на кыргызско-казахской границе скопилось около 100 человек и 40 автомашин. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной пограничной службы Кыргызстана.

По информации ГПС, через границу каждые 10-15 минут пропускают по 20-25 человек и 10 автомашин.

На КПП «Ак Тилек» скопилось около 420 автомашин, казахская сторона пропускает по шесть автомашин в час. На пунктах пропуска «Чон-Капка» и «Чалдовар» скопления людей или автомашин не наблюдается.

10 октября на кыргызско-казахстанской границе был ужесточен пограничный контроль со стороны РК. Из-за этого на пропускных пунктах в Чуйской и Таласской областях скопились очереди из людей, образовались километровые заторы из автомобилей. Больше всех пострадали водители большегрузных машин, провозивших скоропортящиеся продукты.

18 октября на переговорах в Астане главы правительств двух стран договорились облегчить проезд пассажирского транспорта и лиц с багажом с 19 октября. Первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов позже сообщил, что часть делегации осталась в Астане для продолжения переговоров.