Узбекистанец упал на рельсы в московском метро
В Москве на станции метро «Аннино» 39-летний узбекистанец упал на рельсы, сообщает РИА Новости.
В 12.05, когда электропоезд прибывал на станцию, мужчина упал на рельсы. Заметив это, машинист экстренно затормозил. После чего сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали скорую помощь.
Сейчас гражданин Узбекистана находится в больнице. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.
Движение поездов на «серой» ветке было восстановлено в 12.25.
Правоохранители опросили всех очевидцев инцидента. Информация о случившемся направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.
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