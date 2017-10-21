В Казахстане девятиклассник застрелил друга из ружья

В городе Уральск Западно-Казахстанской области 14-летний школьник застрелил своего одноклассника из охотничьего ружья – как сообщается, по неосторожности. Портал tengrinews.kz приводит слова старшего инспектора МПС УВД Уральска Динары Абдулкаликовой о том, что трагедия произошла 20 октября примерно в 17:00.

«Несовершеннолетний 2003 года рождения, проживающий в городе Уральск, находясь возле пруда в поселке Деркул, по неосторожности произвел выстрел из охотничьего ружья в несовершеннолетнего 2003 года рождения, который с диагнозом дробовое ранение грудной клетки скончался в областной детской больнице», – сообщила Абдулкаликова.

Сообщается также, что в школе оба подростка характеризовались только «с положительной стороны».