В Чехии завершились выборы в парламент. По предварительным данным, явка избирателей составила более 60 процентов.

Согласно данным предвыборных опросов, наибольшее число голосов могут набрать правоцентристы из движения ANO («Да»). Его возглавляет миллиардер и бывший министр финансов Чехии Андрей Бабиш. Наблюдатели допускают, что именно Бабиш может занять место премьер-министра, несмотря на звучавшие в его адрес обвинения в коррупции и злоупотреблении фондами Евросоюза.

Бабиш не раз критиковал ЕС, в том числе европейскую систему квот на прием беженцев и требования, связанные с переходом на евро.

По прогнозам наблюдателей, в парламент может пройти рекордное число партий – до десяти – в том числе правые и левые евроскептики.