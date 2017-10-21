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В Чехии завершились выборы в парламент

Андрей Бабиш голосует на выборах в парламент Чехии. Прага, 20 октября 2017 года.

В Чехии завершились выборы в парламент. По предварительным данным, явка избирателей составила более 60 процентов.

Согласно данным предвыборных опросов, наибольшее число голосов могут набрать правоцентристы из движения ANO («Да»). Его возглавляет миллиардер и бывший министр финансов Чехии Андрей Бабиш. Наблюдатели допускают, что именно Бабиш может занять место премьер-министра, несмотря на звучавшие в его адрес обвинения в коррупции и злоупотреблении фондами Евросоюза.

Бабиш не раз критиковал ЕС, в том числе европейскую систему квот на прием беженцев и требования, связанные с переходом на евро.

По прогнозам наблюдателей, в парламент может пройти рекордное число партий – до десяти – в том числе правые и левые евроскептики.

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