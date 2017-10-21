Египетские полицейские погибли в перестрелке с джихадистами

Более 50 полицейских погибли в пустынной части Египта в перестрелке с исламистами. Об этом сообщает Reuters. В министерстве внутренних дел Египта подтвердили информацию о гибели полицейских, однако число погибших не уточнили.

По данным египетских спецслужб, перестрелка произошла во время операции по выявлению скрытых позиций исламистов террористического движения «Хазм» примерно в 140 километрах от Каира. Утверждается, что джихадисты выстрелили по машинам полицейских их гранатомётов и подорвали заложенные на дороге взрывные устройства.

Экстремисты их группировки «Хазм» причастны к нескольким терактам в Египте.

Основные силы джихадистов в Египте сосредоточены на Синайском полуострове. Правительство Египта уже не первый год ведет с ними борьбу. Террористическая группировка «Исламское государство» пытается захватить полуостров тренировок своих отрядов.