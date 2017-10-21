Узбекские фермеры провели ночь за решеткой за то, что продавали огурцы, вместо сбора хлопка

18 октября на собрании в администрации Шахрисабзского района Кашкадарьинской области, посвященном хлопковой кампании, группа фермеров была подвергнута критике за то, что продавала огурцы на местном рынке, вместо выполнения плана по сбору хлопка. После собрания несколько фермеров были отправлены в изолятор районной милиции. Сообщается, что ночь за решеткой провели и фермеры-женщины.

Об этом «Озодлику» сообщили сами пострадавшие фермеры. По словам одного из них, шахрисабзские фермеры, которым не хватило 100 килограммов для полного выполнения плана по сбору хлопка, были отправлены из хлопкового штаба прямо в отделение милиции, где им пришлось провести ночь. Для подтверждения своих слов собеседники отправили в нашу редакцию несколько фотографий, снятых в тот день возле здания РОВД Шахрисабзского района.

Однако в разговоре с репортером «Озодлика» начальник хлопкового штаба в Шахрисабзском районе заявил, что руководство района всего лишь отчитало фермеров, которые вместо выполнения плана по хлопку продавали огурцы, помидоры и лук на местном рынке.

– Никто их не арестовывал, – заявил начальник хлопкового штаба.

По словам чиновника из Шахрисабзского района, попросившего не разглашать его имени, на совещании был поднят вопрос о конфискации имущества фермеров, не выполнивших план по сбору хлопка:

– Никто не арестовывал фермеров. Но на вечерних собраниях с ними разговаривают очень жестко. Идет разборка. Им твердят, что необходимо выполнить план. Но никто их не помещал в изолятор. Хотя стоило бы так поступить с этими лентяями. Этих фермеров только ругают. Им говорят: «Друг, ты составлял договор, согласно которому взял на себя обязательство по выполнению плана. Если не выполнишь план то имущество твое будет конфисковано», – говорит местный чиновник.

Сотрудник УВД Кашкадарьинской области сообщил «Озодлику», что в отношении нескольких фермеров из разных районов области «были приняты меры за хулиганство». По его словам, эти фермеры во время сбора урожая хлопка продавали сельхозпродукцию на местных рынках и оказались фигурантами скандала.

– Их просто допросили, а затем отпустили, – сказал нашему репортеру сотрудник УВД области.

Сотрудник администрации Шахрисабзского района считает, что наказание последовало по вине самих фермеров:

– Активисты хлопкового штаба увидели нескольких фермеров на рынке и действительно отругали их. Ведь фермер, заключивший с государством договор, должен выполнять его условия. Он должен выполнить план. Но вместо этого они тайком продают на рынке огурцы, помидоры и лук. А план по хлопку и пшенице не выполняют. Когда им задают вопрос, они сразу начинают скандалить. Тупо смотрят тебе в лицо. А государство ждет выполнения плана. Поэтому фермеры сами виноваты во всем, – говорит представитель администрации.

Один из оскорбленных фермеров в беседе с репортером «Озодлика» пожаловался на оскорбления и унижения со стороны хокима (главы) Кашкадарьинской области:

– Хоким области каждый раз оскорбляет нас на собраниях и открыто материт матерей фермеров за невыполнение плана по хлопку и пшенице. Ведь мы были вынуждены продавать овощи на местном рынке, чтобы заработать немного денег на жизнь наших семей, – сетует шахрисабзский фермер.

Однако, как говорит представитель хлопкового штаба при администрации района, критике подвергаются исключительно те фермеры, которые не сдают план:

– Мы, например, дарим крупные подарки фермерам, которые выполняют план на 115-120 процентов. Мы уже подарили им телевизоры. Постоянно хвалим их перед остальными, выдаем им масло, сахар. Кроме того, подарками их награждают хоким, прокурор и начальник милиции, – говорит нашему радио представитель хлопкового штаба.

Он опроверг информацию о том, что фермеров, которым не хватило 100 килограммов хлопка для полного выполнения плана, поместили в изолятор:

– О каких 100 килограммах они говорят? Они не сдали несколько тонн хлопка. У нас на руках имеются документы. Некоторые фермеры выполнили всего лишь 30 процентов плана. Хотя у нас есть фермеры, которые выполнили план на 90, 100 и 115 процентов. А когда ругаешь этих фермеров за невыполнение плана, они жалуются, что в них стреляют, – сказал чиновник.

По его словам, по требованию прокурора Кашкадарьинской области, руководители фермерских хозяйств, не выполнившие план по сбору хлопка, были привлечены к административной ответственности, некоторые ответственные чиновники – получили официальное предупреждение об ответственности за нарушение закона.