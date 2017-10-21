В Казахстане дело «о хищениях в ЕНПФ» направлено в суд

Объявлено о завершении расследования по делу о предполагаемых хищениях в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). О задержании по подозрению в коррупции бывшего председателя фонда Руслана Ерденаева, его заместителя Дабыра Медетбекова и сотрудников двух частных добывающих компаний стало известно в начале года.

Прокуратура города Алматы сообщает, что по результатам расследования 18 октября в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы направлено уголовное дело по обвинению в хищениях в отношении Руслана Ерденаева и других фигурантов дела, включая учредителя компании «БузгулАурум» Бахытжана Кенжебаева. Бывший глава фонда Руслан Ерденаев, согласно информации прокуратуры, обвиняется также в получении взятки, директор «БузгулАурум» Азат Найзагарин – в «пособничестве даче взятки».

По версии следствия, должностные лица ЕНПФ получили от руководителей компаний взятку в особо крупном размере за заключение сделки о приобретении ЕНПФ облигаций «БузгулАурум», в результате которой, как утверждает следствие, государству причинен ущерб на сумму пять миллиардов тенге. По материалам расследования, департаментом рисков ранее было рекомендовано воздержаться от инвестирования в облигации «Бузгул Аурум» года «ввиду наличия рисков».

В ЕНПФ стекаются обязательные пенсионные взносы работающих казахстанцев, не достигших пенсионного возраста. Проверки инвестирования собственных активов фонда были начаты 21 декабря 2016 года.