Глава ЦРУ: до участия талибов в переговорах от Исламабада нужны меры

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что до участия движения «Талибан» в мирных переговорах пакистанские власти в первую очередь должны обеспечить отсутствие на территории Пакистана убежищ боевиков.

19 октября в аналитическом центре «Фонд защиты демократии» в Вашингтоне Майк Помпео заявил, что для достижения прогресса в переговорах необходимы условия, когда у «Талибана» не будет надежд на свою победу в Афганистане. По словам Помпео, этого не будет, пока боевики имеют возможность использовать территории в Пакистане для укрытия.

Власти США утверждают, что Пакистан закрывает глаза на присутствие на своей территории афганского крыла «Талибана» и связанной с ним экстремистской сети Хаккани. Исламабад обвинения отвергает.

Помпео, по-видимому, чтобы прояснить свою точку зрения, сообщил, что ЦРУ располагает сведениями о том, что похищенная боевиками группировки Хаккани в 2012 году в Афганистане и освобожденная на прошлой неделе американо-канадская супружеская пара удерживалась в заложниках на протяжении пяти лет на территории Пакистана. Этим сведениям Помпео противоречат заявления властей Пакистана, сделанные на прошлой неделе, о том, что американка Кейтлан Коулман и ее супруг гражданин Канады Джошуа Бойл были спасены в Пакистане вскоре после того, как их перевезли из Афганистана.

Заявления директора ЦРУ Помпео по Пакистану отражают новую стратегию президента США Дональда Трампа, предусматривающую давление на Исламабад с целью освобождения приграничных районов Пакистана от экстремистов в попытке положить конец 16-летней войне в Афганистане.