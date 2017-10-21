На западе Казахстана имамы и теологи «переубедили» 80 приверженцев «нетрадиционных течений»

Акимат города Актобе рапортует о возвращении в традиционный ислам 80 приверженцев так называемых нетрадиционных религиозных течений. Как сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода), об этом было объявлено 19 октября на собрании в городском акимате по теме профилактики экстремизма и терроризма, на котором представлены итоги работы имамов и теологов в этом году. В сообщении акимата говорится, что «работа в этом направлении продолжится».

На этой встрече также рассмотрен вопрос об «уязвимых в террористическом отношении» 400 объектах на территории Актобе и принято предварительное заключение о необходимости устранения недостатков на трети из этих объектов в связи с «недостаточной степенью защиты от терроризма». О каких именно объектах идет речь, в сообщении не уточняется.

5 июня 2016 года Актобе группа вооруженных людей ограбила два оружейных магазина и попыталась захватить расположение воинской части. В ходе нападения и перестрелки погибли семь человек, около 40 получили ранения. Власти назвали нападение террористической атакой. В шестидневной спецоперации были задержаны около 20 и уничтожены 18 человек, которых власти назвали «приверженцами радикального нетрадиционного религиозного течения».

По делу о вооруженных нападениях 5 июня в Актобе к ответственности были привлечены 29 человек. Семь из них признаны виновными в непосредственном участии в вооруженных нападениях на оружейные магазины и расположение воинской части и приговорены к пожизненному сроку. Других суд приговорил к тюремным срокам от двух до 22 лет. Один человек получил четыре года ограничения свободы по обвинению в укрывательстве.