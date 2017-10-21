Ученые Кыргызстана потребовали вернуть в музей недавно захороненную мумию

В Кыргызстане группа ученых пытается вернуть в музей мумию четвертого-пятого веков, которую 14 октября захоронили по решению министерства культуры. Как сообщает Радио Аззатык (Кыргызская редакция Радио Свобода), под обращением к президенту республики подписались 18 деятелей науки.

Артефакт хранился в Национальном историческом музее. В министерстве культуры заявили, что за мумией плохо ухаживали и экспонат был в запущенном состоянии. Захоронить мумию также призывали экстрасенсы. Она заявляли, что из-за мумии Кыргызстан «ждут беды и катастрофы».

Экспонат был погребен в селе, где его шестьдесят лет назад обнаружили археологи. Местные жители провели обряд жертвоприношения и прочитали заупокойную молитву. Ученые назвали это актом вандализма и требуют отставки министра культуры.