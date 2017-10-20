Правозащитники призвали США выступить по ситуации с ЛГБТ в Таджикистане

Базирующаяся в США правозащитная организация призвала государственного секретаря США Рекса Тиллерсона публично выразить обеспокоенность о судьбе сообщества ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) в Таджикистане, где заявили об их постановке на «оперативный учет».

«Государственному департаменту нужно заявить во всеуслышание и со всей очевидностью, что он не намерен мириться с нападениями на представителей ЛГБТ в Таджикистане», – заявила 18 октября правозащитная организация Human Rights First (HRF).

Напомним, власти составили список из 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 лесбиянок в ходе операций генеральной прокуратуры и МВД. Сообщается, что это делается «для обеспечения безопасности в связи с их уязвимостью в обществе и с целью предотвращения риска заражения их заболеваниями, передающимися половым путем».

«Власти Таджикистана могут подавать так, как им угодно, но им никого не удастся провести, – приводятся в заявлении слова представителя HRF Шона Гейлорда. – Это не является попыткой защитить ЛГБТ-сообщество, это – первый шаг в более широкой схеме его преследования».

Таджикистан декриминализовал гомосексуальность в 1998 году, отменив закон советской эпохи, однако сексуальные меньшинства по-прежнему сталкиваются с прочно закрепившимися социальными табу.