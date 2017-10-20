В Узбекистане впервые назначен министр дошкольного образования

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил главу недавно созданного Министерства дошкольного образования, сообщает Podrobno.uz.

Первым в истории Узбекистана министром дошкольного образования стала Агриппина Шин, ранее занимавшая должность директора Ташкентского профессионального колледжа информационных технологий. Также она является сенатором от города Ташкента.

Новое министерство было создано главой государства в конце сентября этого года.

Появление новой структуры обусловлено рядом проблем, долгое время назревавших в сфере. Так, например, за последние 20 лет количество дошкольных государственных образовательных учреждений уменьшилось более чем на 45%, а охват детей дошкольными учреждениями сейчас составляет около 30%. При этом их материально-техническая база не отвечает современным требованиям.

По официальным данным, всего в Узбекистане на сегодняшний день действует 4916 дошкольных образовательных учреждений. В течение ближайших пяти лет предусматривается построить еще 50 новых детских садов по обновленным проектам. В них предусмотрены летние беседки, площадки и бассейны. Также в течение этого времени будет реконструировано 1167 детсадов, а еще в 983 садах сделают капительный ремонт.