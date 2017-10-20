Узбекистан и Кыргызстан проведут совместный автомобильный пробег

Узбекистан и Кыргызстан впервые в истории двусторонних отношений планируют провести совместный автомобильный пробег. По сообщению местных СМИ, информация об этом стала известна по итогам телефонных переговоров между главами государств Шавкатом Мирзияевым и Алмазбеком Атамбаевым, проведенных накануне.

В частности, стороны намерены организовать пилотный автопробег по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар» уже в конце октября этого года. В дальнейшем он может стать традиционным мероприятием, способствующим развитию добрососедских отношений между двумя государствами.

Как сообщают местные СМИ в Узбекистане, данный маршрут автопробега был выбран не случайно. Сейчас страны прорабатывают совместный проект по реконструкции действующей двухполосной дороги с доведением ее до международных стандартов и расширением до четырех полос. Она, как планируют чиновники двух государств, позволит значительно сократить расходы и время при транспортировке грузов из Китая и обратно, что значительно оживит торговлю не только между тремя странами, но и международные логистические перевозки.