ГПС КР: Очередей из машин на КПП «Ак-Жол» нет
По состоянию на утро 20 октября казахстанские пограничники оперативно осуществляют пропуск лиц и пассажирского транспорта. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщили в Госпограничной службе Кыргызстана.
Как отмечается, на пункте пропуска «Ак-Жол» близ Бишкека своей очереди ожидают 20-30 машин. При этом образовалась людская очередь из примерно 150 человек. В Погранслужбе поясняют, что она возникает время от времени. Пограничники соседней республики пропускают по 20-25 человек каждые 10-15 минут.
На КПП «Ак-Тилек» недалеко от города Токмака своей очереди на проезд ожидают около 400 грузовых машин. В час, по подсчетам ГПС, казахстанские пограничники пропускают по 8 автомобилей. Пробок на КПП «Чалдыбар» и «Токмок» в Чуйской области не наблюдается.
Сложностей при переходе кыргызской границы со стороны Казахстана нет, добавляют в ГПС.
10 октября на кыргызско-казахстанской границе был ужесточен пограничный контроль со стороны РК. Из-за этого на пропускных пунктах в Чуйской и Таласской областях скопились очереди из людей, образовались километровые заторы из автомобилей. Больше всех пострадали водители большегрузных машин, провозивших скоропортящиеся продукты.
18 октября на переговорах в Астане главы правительств двух стран договорились облегчить проезд пассажирского транспорта и лиц с багажом с 19 октября.
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