Появилось новое фото установки «Бук», из которой могли сбить Boeing

Международная группа по расследованиям Bellingcat опубликовала в Twitter'e новую фотографию российской ракетно-зенитной установки «Бук», из которой предположительно был сбит малайзийский Boeing над Донбассом.

В сопроводительных twit-сообщениях говорится, что фотография была сделана в день авиакатастрофы. Получена она от международной следственной группы JIT, которую возглавляет главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

В twit-сообщении отмечается, что это – девятое фото- и видеодоказательство наличия российского «Бука» на востоке Украины, включая материалы из Макеевки, Тореза, Снежного, Донецка, Зугреза, видео Paris Match из Донецка.

В twit'e Bellingcat обещано скорое появление статьи на эту тему.

Boeng 777 «Малайзийских авиалиний» выполнял рейс МН17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года он потерпел крушение в небе над Донецкой областью. Погибли все 298 человек на его борту.