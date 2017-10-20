Суд в Москве рассмотрит иск журналиста Али Феруза к МВД России (видео)

Басманный суд Москвы в пятницу, как ожидается, рассмотрит иск журналиста «Новой газеты» Али Феруза к Министерству внутренних дел России из-за отказа предоставить ему политическое убежище. В личном присутствии в суде Ферузу, который более двух месяцев находится в центре временного содержания иностранцев – отказали. Ранее судья также отказалась засекретить дело.

В конце сентября суд отложил рассмотрение иска Феруза из-за заявления представителя МВД о том, что в деле журналиста есть сведения, содержание гостайну. Суд потребовал представить справку о наличии этих сведений.

В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека.

Худоберди Нурматов (настоящее имя Феруза) был задержан в Москве 1 августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. В Узбекистане журналисту, по данным его коллег, родственников и правозащитников, грозит смертельная опасность.

Российские деятели культуры записали видео в поддержку Али Феруза.