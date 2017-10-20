RT пытается избежать регистрации в США в качестве иноагента

Как передает CNN, российский телеканал RT пытается прийти к соглашению с Министерством юстиции США, которое бы позволило ему не регистрироваться в качестве иностранного агента.

Согласно RT, министерство юстиции США уведомило его о необходимости зарегистрироваться не позднее 17-го октября. Само ведомство не подтвердило этой информации, и RT, со своей стороны, не представил соответствующего письма, направленного ему американскими властями. Как отмечают эксперты, требование к юридическому или физическому лицу зарегистрироваться к определенному сроку министерство предъявляет лишь в тех случаях, когда есть сомнения, что это будет сделано добровольно.

Директор службы внешних связей RT Анна Белкина сделала такое заявление: «Юристы телеканала делают все возможное, чтобы избежать регистрации. Диалог продолжается. По совету юристов никаких других деталей в настоящее время мы разглашать не будем».

По закону 1938 года, лицо, имеющее статус иностранного агента, обязано предоставить контрольной инстанции сведения о своих источниках финансирования и характере взаимоотношений с иностранным государством, на которое оно работает. Закон не запрещает «иностранному агенту» заниматься в США лоббистской или информационной деятельностью.

Согласно экспертам, дальнейшие события могут развиваться по нескольким сценариям. Министерство юстиции США может снова попросить RT зарегистрироваться, и тем временем продолжать диалог с каналом. Другой вариант – это предъявить ему уголовный или гражданский иск за отказ регистрироваться в срок, который RT вправе оспорить в суде. За последние 50 лет существования закона об иностранных агентах известно лишь 7 случаев уголовного преследования за его нарушения.

В статусе иностранных агентов действует в США несколько иностранных средств информации. Предшественник RT РИА Новости также было зарегистрировано как иноагент.