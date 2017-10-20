Преподавателей Андижанского мединститута принуждают нанимать вместо себя сборщиков хлопка

Преподаватели Андижанского государственного медицинского института написали письмо в редакцию «Озодлика», в котором говорится, что ректор данного вуза принуждает их нанимать вместо себя мардикоров (вольнонаемных рабочих) для сбора хлопка. Преподавателям, отказывающимся сдавать деньги для найма мардикоров, угрожают увольнением. Руководство мединститута попыталось опровергнуть эту информацию.

В письме, отправленном в редакцию «Озодлика» группой преподавателей Андижанского государственного медицинского института, говорится, что руководство вуза принуждает преподавателей нанимать вместо себя мардикоров (вольнонаемных рабочих – Ред.) для сбора хлопка.

«11 октября руководство нашего института приказало профессорам-преподавателям отправить вместо себя мардикоров на сбор хлопка. Нам объявили, что преподаватели вуза, которые не выполнят данный приказ, будут уволены с работы. Сейчас за один день работы в поле мардикор берет 60 тысяч сумов (более 7,3 доллара США). За десять дней работы на хлопковом поле ему нужно заплатить 600 тысяч сумов (73 доллара США). При этом наша зарплата переводится на пластиковую карту. Помимо этого, каждые десять дней нас заставляют сдавать по 50 тысяч сумов для хлопка. Заведующий кафедрой заявил нам: «Преподаватель, который к 8 часам утра не приведет с собой мардикора, напишет заявление об увольнении, либо отправится к ректору», – говорится в письме, отправленном в нашу редакцию группой преподавателей Андижанского государственного медицинского института.

Ознакомившись с обращением преподавателей медвуза, репортер «Озодлика» связался по телефону с одним из подписантов письма. Один из преподавателей Андижанского мединститута сказал, что к сбору хлопка принуждают не только преподавателей, но и магистров данного вуза:

– И сегодня нам приказали сдать по 50 тысяч сумов. Нанятые нами мардикоры собирают хлопок в Мархаматском районе Андижанской области. Мы собрали деньги, чтобы нанять шесть мардикоров. Каждая кафедра должна нанять по меньешй мере по два мардикора. Еще должны сами выйти на однодневный сбор хлопка. Вчера мы собирали хлопок в Алтынкульском районе, сегодня преподавателей повезли в Бутакару. Если преподаватель не поедет на однодневный сбор хлопка, то он должен сдать декану 20 тысяч сумов. Сейчас хлопковые поля проверяет комиссия Международной организации труда. Руководство вуза приказало нам: «Если члены комиссии спросят вас о причине отсутствия кого-то из преподавателей, скажите им, что он болен. Сейчас половина наших преподавателей находятся на хлопке, – говорит нашему репортеру преподаватель Андижанского мединститута.

Вместе с тем, он отправил в нашу редакцию скриншот переписки в чате, где заместитель декана данного вуза просит преподавателей найти вместо себя людей для сбора хлопка.

«Завтра, 16 октября, все кафедры должны предоставить по два человека для сбора хлопка. Они должны собраться в 7 часов утра возле основного здания вуза, чтобы поехать на автобусах на хлопок. Уроки будут проводить сотрудники кафедры. Данный процесс продолжится до субботы», – пишет замдекана преподавателям Андижанского государственного медицинского института.

Однако заведующая учебно-методическим отделом Андижанского государственного медицинского института Барно Инакова опровергла эту информацию:

– У нас абсолютно никто не выходил на сбор хлопка. Уроки ведутся стопроцентно. Представители Международной организации труда посетили наш вуз, увидели своими глазами, что все преподаватели на месте. Никто из преподавателей не нанимал вместо себя сборщика хлопка. Вам дали неправильную информацию. Возможно, что кто-то из преподавателей по воскресеньям собирал хлопок по собственному желанию. Я – патриотка своей родины. В любом случае хлопок – наше богатство, богатство нашего государства. Чтобы мы не делали, мы делаем это по собственному желанию, любя свою родину, – заявила представительница Андижанского государственного медицинского института.

Напомним, что в сентябре этого года, выступая с трибуны ООН, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил о том, что с принудительным трудом в стране покончено. Однако в редакцию «Озодлика» продолжают поступать сообщения о том, что в стране продолжаются случаи принудительного привлечения людей к сбору урожая хлопка.