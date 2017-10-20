Мирзияев поздравил Атамбаева с успешным проведением выборов

19 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзияева с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым по инициативе кыргызской стороны. Об этом сообщило информагентство УзА.

Шавкат Мирзияев поздравил Алмазбека Атамбаева и братский народ Кыргызстана с успешным проведением президентских выборов 15 октября. Он отметил, что результаты выборов свидетельствуют о доверии и поддержке населением проводимого курса реформ и преобразований.

Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в свете реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе недавних взаимных визитов.

Подчеркнута обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении правового оформления и подписании договора по оставшимся участкам узбекско-кыргызской государственной границы, а также обеспечении эффективного функционирования пунктов пропуска на границе.

Отмечена важность взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности, совместной подготовки к организации пилотного автомобильного пробега по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар», запланированного на конец октября.

Алмазбек Атамбаев заверил, что кыргызская сторона намерена и далее наращивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество, укреплять отношения дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.