Абдыгулов: Часть делегации осталась в Астане для продолжения переговоров

Первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов прокомментировал итоги поездки кыргызской делегации в Казахстан, где 18 октября прошла встреча глав правительств двух стран – Сапара Исакова и Бакытжана Сагинтаева.

Абдыгулов напомнил, что в рамках рабочего визита была создана рабочая группа из числа первых вице-премьер-министров двух стран и руководителей профильных министерств и ведомств для разработки «Дорожной карты».

– В течение 5 дней должен быть разработан и согласован протокол о дальнейших действиях по улучшению ситуации на кыргызско-казахской границе. Я надеюсь, что по истечении 5 дней мы уже сможем показать «Дорожную карту» того, как будут регулироваться вопросы на границе. Часть членов кыргызской делегации осталась в Астане – для проведения дальнейших переговоров.

По словам Толкунбека Абдыгулова, «с сегодняшнего утра граждане и автомобильный транспорт пропускаются в обычном режиме». «По условиям пропуска автомашин с грузами ведется дальнейшая работа в рамках рабочей группы, которую возглавляют первые вице-премьер-министры двух стран», – добавил он.

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября. На КПП «Кордай» с казахской стороны были установлены блокпосты, к проверке автотранспорта привлечены вооруженные солдаты.