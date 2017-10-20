Путин пообещал зеркальные меры в ответ на «притеснения RT в США»

Президент России Владимир Путин заявил о возможности принятия «быстрых зеркальных мер» в ответ на то, что он назвал «притеснениями российских журналистов в западных странах». Выступая в четверг на заседании клуба «Валдай» в Сочи, президент России, однако, не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Ранее представители финансируемых государством российского телеканала RT и новостного сайта Sputnik заявляли о том, что от их отделений в США американские власти потребовали зарегистрироваться в качестве иностранных агентов – согласно закону от 1938 года, направленному против распространения нацистской пропаганды на территории страны.

Требования подчинить российские СМИ в США действию закона зазвучали в Вашингтоне после того, как в январе этого года американские разведывательные службы обвинили RT и Sputnik в причастности к российскому вмешательству в президентские выборы. Министерство юстиции США не подтверждало появления каких-либо распоряжений на этот счет, однако российские официальные лица уже неоднократно высказывали намерение ограничить работу некоторых американских СМИ в России, включая CNN, «Голос Америки» и медиакорпорацию Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода».

В частности, 11 октября в пресс-службе Минюста России заявили, что изучат поступившие рекомендации Совета Федерации о разработке поправок, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России. Незадолго до этого Радио Свобода и также входящий в структуру Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода» телеканал «Настоящее время» получили уведомления от министерства юстиции о возможной квалификации их деятельности как иностранных агентов, в связи с чем работа этих СМИ в России может быть ограничена.

Телеканал RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, радио Sputnik ведет FM-вещание в Вашингтоне, тогда как ни «Голос Америки», ни Радио Свобода таких возможностей в России не имеют.