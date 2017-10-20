Путин на «Валдае» вновь обвинил страны Запада в «двойных стандартах»

Президент России Владимир Путин вновь обвинил страны Запада в «двойных стандартах». Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин заявил, что поддержка Европой развала ряда стран и отделения Косова привела к росту сепаратизма. По мнению президента, это и привело в том числе к ситуации в Каталонии.

По словам Путина, Евросоюз и ряд других государств единодушно осудили сторонников независимости Каталонии, но до этого безоговорочно поддерживали отделение Косова. «Подобные двойные стандарты таят в себе серьезную опасность для стабильного развития Европы», – заявил президент России. Он подчеркнул, что Россия считает ситуацию с Каталонией внутренним делом Испании.

Путин заявил, что ООН должна оставаться центром международной системы. При этом он добавил, что организации нужны постепенные реформы. По словам главы государства, значение научно-технического фактора развития стран в мировой политике будет только усиливаться, наряду с геополитическим фактором, размером территории стран и прочим.

Отвечая на вопрос модератора клуба «Валдай» Федора Лукьянова о соотношении нового технологического уклада и «вечных базовых ценностей» – территории и демографии – Путин процитировал Тору. «Не случайно в Торе написано, что отказываться от территории – большой грех», – заявил президент.

На прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент готовит «очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме».