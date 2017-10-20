Хейли назвала вмешательство России в выборы в США «войной»
Представитель США при ООН Никки Хейли назвала вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году «ведением войны».
Выступая в четверг на конференции в Институте Джорджа Уокера Буша, Хейли заявила: «Если какая-то страна вмешивается в выборы в другой стране, это означает войну». По словам дипломата, действия России во время президентской кампании в США были направлены на создание хаоса.
Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос мнение американских разведывательных служб, решивших, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года.
Американские власти ведут расследование в связи с возможным наличием сговора между представителями России и участниками избирательной кампании Трампа.
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