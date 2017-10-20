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Новости

Туск: ЕС не участвует в разрешении спора вокруг Каталонии

Глава Европейского совета Дональд Туск.

Европейский союз не может вмешиваться в урегулирование ситуации вокруг испанской автономной области Каталония.

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, выступая на саммите ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что Евросоюз не имеет возможности даже выступить посредником между Мадридом и Барселоной.

Ранее в четверг правительство Испании выразило готовность приостановить автономию Каталонии и на основе статьи 155 конституции ввести там прямое правление. 19 октября истек срок ультиматума, предъявленного властям Каталонии Мадридом, который требовал разъяснить, объявила ли автономия о независимости.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, на котором более 90 процентов проголосовавших высказались за выход из состава Испании. Мадрид объявил плебисцит незаконным.

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