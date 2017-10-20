Три сенатора США предложили новые правила политрекламы в Интернете
Три сенатора США представили законопроект о новых правилах платной политической рекламы в социальных сетях – в попытке предотвратить возможное иностранное вмешательство в американские выборы.
Новый «Закон о честной рекламе» обязывает популярные интернет-платформы раскрывать информацию о рекламодателях, как это делает телевидение, радио и печать. Он стал реакцией на предположения о том, что Россия использовала анонимную рекламу в интернете, чтобы влиять на ход президентской кампании прошлого года в США.
Документ подготовлен демократами Марком Уорнером и Эми Клобушар, а также республиканцем Джоном Маккейном.
Выступая на пресс-конференции, Клобушар отметила необходимость привести законодательство в соответствие с новыми технологиями, поскольку Россия, например, угрожает национальной безопасности США, применяя нетрадиционные способы ведения войны.
Ранее в четверг представитель США при ООН Никки Хейли назвалавмешательство России в выборы американского президента в 2016 году «ведением войны».
Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос мнение американских разведывательных служб, решивших, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года. В ответ началось расследование возможного сговора между участниками избирательной кампании Трампа и представителями России.
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