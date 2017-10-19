Активист оппозиционной партии «Бирлик» вышел на свободу после 11 лет заключения

Бывший председатель Наманганского областного отделения запрещенной в Узбекистане оппозиционной партии «Бирлик» Мухаммадали Корабоев вышел на свободу, проведя за решеткой одиннадцать лет. Обвиненный в вымогательстве и приговоренный к 5,5 годам тюрьмы Корабоев, два раза попадал под «раскрутку». Таким образомвласти продлевали срок его тюремного заключения.

70-летний Мухаммадали Корабоев, работавший председателем Наманганского областного отделения запрещенной в Узбекистане оппозиционной партии «Бирлик», освободился из колонии № 64/47 Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана в городе Навои 18 октября этого года.

Как написала на своей странице в Facebook'е глава базирующегося в Ташкенте общества прав человека «Эзгулик» Василя Иноятова, Мухаммадали Корабоев был выпущен на свободу на основании гарантийного письма правозащитного общества, в отношении него применена статья 252 («Поручительство общественного объединения или коллектива») Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.

Мухаммадали Корабоев в 2006 году был обвинен по 165 статье («Вымогательство») Уголовного кодекса Узбекистана и приговорен к 5,5 годам тюремного заключения.

В разговоре с репортером «Озодлика» Корабоев рассказал, что в тюрьме срок его заключения продлевали дважды:

– Это были сфабрикованные в отношении меня уголовные дела. В колонии меня обвинили по 221 статье («Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания») и продлили срок заключения. На самом деле, эта статья применяется в основном к заключенным, осужденным по религиозным и политическим мотивам. Если вначале меня приговорили к 5,5 годам тюрьмы, то за решеткой я провел в общей сложности 11 лет и 2 месяца, – сказал нашему радио после освобождения из заключения Мухаммадали Корабоев.

До заключения в тюрьму в 2006 году, Мухаммадали Корабоев неоднократно подвергался задержанию, но спустя немного времени правоохранительные органы выпускали его на свободу.

По мнению Корабоева, его освобождение свидетельствует о начале демократических перемен в Узбекистане.

Мухаммадали Корабоев – четырнадцатый по счету узбекский политзаключенный, освобожденный после длительного тюремного заключения с приходом к власти президента Шавката Мирзияева.

В течение прошедшего года из узбекских тюрем были выпущены следующие независимые журналисты, правозащитники и оппозиционные активисты: Мухаммад Бекжон, Аъзам Фармонов, Солиджон Абдурахманов, Бобомурод Раззаков, Ганихон Маматхонов, Агзам Тургунов, Рустам Усманов, Самандар Куканов, Эркин Мусаев, Батырбек Эшкузиев, Бахром Ибрагимов, Даврон Кабулов, Даврон Таджиев и Мухаммадали Корабоев.

По данным авторитетной международной правозащитной организации Human Rights Watch, в тюрьмах Узбекистана остаются еще двенадцать правозащитников и независимых журналистов.