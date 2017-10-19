США потребовали в ООН осудить деструктивное поведение Ирана

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли призвала Совет Безопасности 18 октября следовать примеру Соединенных Штатов и обратить внимание на то, что она назвала «деструктивным поведением» Ирана на Ближнем Востоке. По её мнению, это следует сделать вместо того, чтобы сосредоточиваться на ядерном соглашении с Ираном 2015 года.

«Судить Иран по узким границам ядерной сделки — значит не соответствовать истинной природе угрозы, исходящей от этой страны», – сказала Хейли во время обсуждения в Совете Безопасности. По ее словам, Иран должен оцениваться по всей совокупности его агрессивного, дестабилизирующего и противозаконного поведения. «Иначе было бы глупо», – уточнила она. Хейли заявила, что Иран игнорировал резолюции Совета, осуждающие предполагаемую поддержку Тегераном терроризма и региональных конфликтов, в том числе незаконное снабжением групп боевиков в Йемене, Сирии и Ливане.

По словам постоянного представителя США в ООН, «это должно прекратиться». Хейли сослалась на список предполагаемых иранских нарушений, включая угрозу свободе судоходства в Персидском заливе, кибератаки, тюремное заключение журналистов и иностранцев, преследование некоторых религий и заключение в тюрьму геев.

Британия была единственным членом Совета, который открыто поддержал призыв США к более широким действиям против Ирана. Заместитель британского посла Джонатан Аллен заявил, что его страна разделяет озабоченность по поводу иранской программы баллистических ракет и готова к действиям. Однако посол России Василий Небензя защитил Иран и сказал, что ядерная сделка помогла «стабилизировать» Ближний Восток. Он сказал, что категорически не согласен с утверждением Хейли о том, что «почти любая угроза миру и безопасности на Ближнем Востоке связана с неправомерным поведением Ирана». Заместитель посла Ирана Гуламали Хошро заявил, что Иран «не собирается тратить время на ответы на грубые выпады» со стороны официальных лиц США. «Ни одна страна не сделала больше, чем Иран, для борьбы с экстремистской группировкой «Исламское государство», – сказал он. «Если бы у нас были гегемонистские амбиции, ядерная сделка никогда не была бы достигнута», – заявил заместитель посла Ирана.

Совместный всеобъемлющий план действий – политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как «5+1», – предусматривает сокращение ядерной программы Ирана и постановку ее под международный контроль в обмен на снятие санкций против этой страны.