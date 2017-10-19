Число жертв атаки талибов в Кандагаре растет

Министерство обороны Афганистана сообщает, что при атаке талибов на военный лагерь в афганской провинции Кандагар погибли 43 афганских военных. Официальный представитель министерства Давлат Вазери сказал Азаттыку, что шесть военнослужащих числятся пропавшими без вести после нападения, совершенного сегодня утром на базу сухопутных войск Афганистана в районе Майванд провинции Кандагар.

Сотрудники местных органов безопасности сообщили, до вооруженного нападения на военный объект у территории базы смертник взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Говоривший на условиях анонимности сотрудник сказал, что к месту нападения прибыло подкрепление и боевикам не удалось захватить базу. По некоторым сообщениям, произведено два нападения террористов-смертников. Ответственность за эту атаку взяло движение «Талибан».

Правительство Афганистана, поддерживаемое Западом, изо всех сил пытается отбиться от повстанцев после вывода большей части сил НАТО из Афганистана в 2014 году.