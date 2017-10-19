Милиция Таджикистана начала ставить на учет геев и лесбиянок
Embed code
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Share this video
МВД Таджикистана начало ставить на оперативный учет геев и лесбиянок. Как сообщает издание Генпрокуратуры Таджикистана, в списке уже 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 лесбиянок.
«Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана, и все они поставлены на оперативный учет», – сообщает газета.
В МВД Таджикистана отказались комментировать списки секс-меньшинств. Но один из тех, кто попал в реестр секс-меньшинств, рассказал Радио Свобода, что милиция учет оправдывает тем, что представители ЛГБТ, также как и те, кто занимается проституцией, подвержены высокому риску заражения ВИЧ и «входят в группу уязвимых слоев населения в связи с высоким уровнем смены партнеров».
Таджикистан в 1998 году отменил действовавший в СССР закон об уголовном наказании за гомосексуализм. Но гомосексуалисты и другие сексуальные меньшинства по-прежнему сталкиваются в стране с прочно закрепившимися социальными табу. В первую очередь это связано с тем, что гомосексуальные отношения запрещены исламом. Большинство жителей Таджикистана исповедуют именно эту религию.
****
Как уже рассказывал телеканал Настоящее Время, геи, лесбиянки и трансгендеры в Таджикистане пытаются скрыть свою сексуальную ориентацию. Многие боятся, что если их раскроют, они потеряют работу и будут исключены из вузов. Нередки случаи, когда геи и лесбиянки совершали самоубийства из-за того, что от них отвернулись родственники.
«Когда я жила в Таджикистане, мне многие люди угрожали, – рассказала Настоящему Времени Милена Сандрова, женщина-трансгендер из Таджикистана, которая получила убежище и сегодня живет в Швеции. – Они утверждали, что ислам запрещает это все. Мне постоянно приходилось скрываться. Я не могла устроиться на работу, потому что меня отовсюду гнали: проверяли документы и когда видели, что паспорт не соответствует тому, что видят – с позором гнали».
«Многим людям, которые сегодня живут в Таджикистане, некуда ехать за пределами страны. Они находятся в опасности. Я бы им советовала искать пути уехать, искать гранты и как можно скорее выезжать в безопасные страны. Но только не в СНГ, – говорит Милена. – Даже в Украине, где я одно время жила, тоже сложно. Но там нет таких угроз, как в Таджикистане. Я чувствовала опасность от большинства людей, которые жили рядом: от соседей, например. Они постоянно пытались меня оскорбить, спрашивали: а где человек, который жил в этой квартире?»
Многие представители секс-меньшинств жаловались на нападения, но полиция отказывается расследовать эти дела. «Сейчас 2015 год, нас лучше понимают, но есть и такие, кто проходу не дают или бьют, снимают на камеру, издеваются», – признается Хурам.
«Я покинул родительский дом после того, как родители узнали, что я гей. Отец постоянно твердил, что я опозорил его, – рассказывает уроженец Душанбе Шухрат. – Однажды несколько пьяных сильно избили меня за то, что я, по их словам, «танцевал как девушка». Я обратился в милицию. Но дежурный офицер ОВД, узнав, что я гей, даже не стал меня слушать. На следующий день меня выгнали и с работы».
В мае 2015 года Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией заявил, что «по последним приблизительным данным число мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, в Таджикистане составляет 30 тысяч».
МВД Таджикистана после публикации доклада заявило, что заявление фонда «не соответствует действительности».
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое
Ваше мнение
Показать комментарии