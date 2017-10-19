В Самаркандской области придумали новые способы борьбы с пышными свадьбами

В Самаркандской области Узбекистана будет реализован ряд интересных мер по борьбе с пышными и помпезными свадебными мероприятиями.

На днях газета «Самаркандский вестник» опубликовала постановление Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов, в котором перечисляются меры, которые необходимо реализовать для искоренения пышных свадеб.

Так, например, депутаты рекомендовали профильным чиновникам тщательно изучить содержание песен исполнителей на свадьбах, а также установить контроль над репертуаром и наличием лицензий у приезжающих столичных артистов. Кроме того, областное Управление внутренних дел должно разработать соответствующие меры по строгому соблюдению правил дорожного движения в ходе фотосъемки и прогулки новобрачных и их близких на улицах города.

Документ также одобрил создание Общественного совета по координации проведения свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуальных мероприятий. Он займется организацией общественных комиссий из числа активистов с многолетним стажем, ветеранов труда, которые будут осуществлять контроль над проведением свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуалов.

Также в числе его задач – организация разъяснительной работы среди людей, не признающих общественное мнение по проведению свадеб и других торжеств, обсуждение этих вопросов в махалле, в трудовом коллективе и принятие соответствующих мер.

Как сообщает издание, не оставили депутаты без работы и религиозных деятелей. В частности, они порекомендовали имам-хатибам в своих выступлениях во время свадебных мероприятий и ритуалов уделять особое внимание вопросам ответственности родителей в воспитании детей и подростков, сохранения мира и стабильности в обществе.

В свою очередь Областное представительство Управления мусульман Узбекистана должно организовать популяризацию оказания материальной поддержки малообеспеченным семьям вместо пышных свадебных и других мероприятий.