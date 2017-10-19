Погранслужба Кыргызстана: ситуация на границе с Казахстаном стабилизировалась

Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщает, что сегодня ситуация на границе с Казахстаном стабилизировалась, пропуск через КПП ускорился. Сообщение об этом поступает после состоявшейся в среду встречи в Астане премьер-министром Казахстана и Кыргызстана. По итогам переговоров стороны заявили о договоренности обеспечить «приоритетный порядок пересечения государственной границы» между Кыргызстаном и Казахстаном, в том числе на казахстанском пограничном переходе «Кордай».

Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на пресс-секретаря Погранслужбы Кыргызстана передает, что «по сравнению с прежними днями пропуск осуществляется быстрее».

Корреспондент Радио Азаттык сообщил с КПП «Ак-Жол – автодорожный» (на казахстанской стороне это пункт «Кордай»), что очередей уже нет.

Поздним вечером 18 октября в Астане провели встречу члены правительств Кыргызстана и Казахстана. Премьер-министр Казахстана Бактыжан Сагинтаев и премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков обсудили ситуацию на границе, договорившись, «с 00:00 часов 19 октября обеспечить приоритетный порядок пересечения кыргызско-казахской государственной границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автотранспортных средств, легкового автотранспорта и порожних грузовых автотранспортных средств». Встреча премьер-министров двух стран прошла по инициативе кыргызской стороны.

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября. Поступали сообщения о больших очередях и затягивании процедур досмотра, на кыргызстанской стороне скопились сотни фур, которые везут груз в Казахстан.

Ужесточение режима пропуска со стороны Казахстана некоторые ожидающие в очереди граждане связывали с критикой президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Алмазбек Атамбаев в этом месяце сделал ряд резких заявлений, обвинив Астану во вмешательстве в президентские выборы в Кыргызстане.

Алмазбек Атамбаев: Кому нужен молодой президент –​ нам или Казахстану?

Официально КНБ Казахстана сообщило на прошлой неделе о проведении «плановой операции» на границе, а правительство заявило, что никаких ограничительных мер на пограничных переходах нет.