Генеральный прокурор США ушел от ответов на вопросы сенаторов

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс не раскрыл сенаторам – членам юридического комитета подробности своих конфиденциальных разговоров с президентом Трампом об увольнении директора ФБР Коми и о деятельности спецпрокурора Мюллера, который занимается изучением «российского следа» в прошлогодней избирательной кампании.

Атмосфера на слушаниях, продолжавшихся пять часов, была напряженной. Генпрокурор ушел и от ответов на вопросы о том, есть ли у него доказательства утверждений Трампа, что кубинские агенты вели «акустические атаки» на американских дипломатов в Гаване.

В июне Сешнс участвовал в слушаниях в сенатском комитете по разведке и тоже отказался отвечать по сути на вопросы законодателей. Позиция генпрокурора сводится к тому, что если бы сенаторы обратились к Трампу с теми же вопросами, которые они задают ему, то президент мог бы на абсолютно законных основаниях на них не отвечать, сославшись на свои привилегии главы исполнительной власти. И коль скоро это так, то подчиненный не вправе ставить своего начальника перед свершившимся фактом до того, как тот решит, что ему делать.

На прошлой неделе сенаторы-демократы направили Сешнсу письмо. Они потребовали от Белого дома окончательно определиться со своим подходом, но их требование осталось неудовлетворенным. Сешнсу теоретически могут грозить судебные преследования по статье «неуважение к сенату», но поскольку большинство в верхней палате конгресса принадлежит республиканцам, то вероятность этого на практике близка к нулю.