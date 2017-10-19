Власти Хорезма назвали «вражескими интригами» видео с самосудом над предполагаемой воровкой (видео)

Случай, запечатленный на видео, на котором торговцы устраивают самосуд над подозреваемой в воровстве женщиной, по словам собеседников «Озодлика», произошел 7 октября на вещевом рынке в городе Ургенче. Вначале видео распространилось в социальных сетях, позже было показано в эфире российского телеканала РЕН ТВ. Представитель администрации Хорезмской области Узбекистана, заявивший о том, что такого не могло и не может произойти в Хорезме, назвал видеоролик «вражескими интригами».

Российский телеканал РЕН ТВ показал в эфире видео, на котором рыночные торговцы раздевают и избивают молодую женщину, обвиняя ее в воровстве.

До этого видео было распространено в узбекском сегменте соцсетей. Многие пользователи осудили данный случай, произошедший на одном из узбекских рынков.

Владелец магазина на вещевом рынке в городе Ургенче (административный центр Хорезмской области Узбекистана – Ред.) сообщил «Озодлику» о том, что самосуд над девушкой был совершен на территории этого рынка 7 октября.

​По его словам, 17-летняя учащаяся колледжа была поймана во время кражи одежды в одном из магазинов. После чего торговцы решили устроить над ней самосуд. Эту информацию «Озодлику» подтвердили еще два торговца с ургенчского вещевого рынка.

Ургенчский торговец говорит нашему радио, что «молодая девушка не получила каких-либо физических увечий».

Как говорит милиционер ГУВД города Ургенча, работающий в опорном пункте на вещевом рынке, в день происшествия никто не обратился с официальной жалобой.

По его словам, владелец магазина не подавал заявления по факту кражи.

Вместе с тем, ургенчский милиционер заявил, что так как «подобные мелкие конфликты происходят на территории вещевого рынка ежедневно и стороны решают их обоюдно, правоохранительные органы никаких дел по таким поводам не заводят».

Что было на самом деле?

На трехминутной видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика», восемь женщин, попавшие в кадр видео, оскорбляют, раздевают и избивают девушку. Шум за кадром дает возможность предположить, что во время снятия данного видео в магазине находилось намного больше народу. Парень, снимавший самосуд на камеру телефона, комментирует происходящее и утверждает, что в последнее время на рынке участились случаи краж и заявляет, что воры должны быть преданы позору. Видео заканчивается тем, что пострадавшей возвращают одежду и отпускают.

Видео для отпугивания туристов?

Сотрудница туристской фирмы в Хорезме Гавхаржон Солаева говорит в беседе с репортером «Озодлика», что сюжет РЕН ТВ вселил в нее некое чувство тревоги:

– Посмотрев сюжет РЕН ТВ, мы испугались, что туристы из стран СНГ побоятся приезжать в Хорезм, увидев, как на наших рынках над людьми устраивают самосуд. Недавно нашу область посетил президент Мирзияев и говорил о задачах, которые необходимо выполнить для того, что сделать регион привлекательным для туристов. Руководитель нашей фирмы связался с новым хокимом Хорезмской области Ильгизаром Матякубовичев и выразил свои опасения. Но помощник хокима заверил, что взял это дело под свой контроль, – сказала нашему репортеру сотрудница туристской фирмы в Хорезме.

Опровержение властей: «Все это – вражеские интриги»

Репортер «Озодлика» неоднократно звонил в хокимият (администрацию) Хорезмской области для получения комментария в связи с самосудом, произошедшим на вещем рынке в Ургенче. ​Однако чиновник, представившийся помощником заместителя хокима (главы области) по культурно-просветительским вопросам​ Шакаржон Ходжаниязовой, не раз затягивал ответ на обращение нашего репортера.

Чуть позже ситуацию прокомментировала специалист Комитета по делам женщин при областной администрации Нигора Раджабова:

– Случай, показанный по каналу РЕН ТВ, в действительности не был. Это интрига, выдуманная врагами. И на вещевом рынке, и на дехканском рынке в Ургенче не было никакого самосуда. Вообще, в Хорезмской области никогда не происходили подобные случаи. В нашей области действует принцип верховенства закона и все подчиняются ему. Еще раз повторяю, самосуд на видео, распространенный в соцсетях и показанный по РЕН ТВ, не имеет никакого отношения к Хорезмской области. Все это – вражеские интриги, – заявила представительница областной администрации.

Не первый случай самосуда в Хорезме

Стоит отметить, что случай, произошедший на вещевом рынке в городе Ургенче, не первый самосуд над людьми в Хорезмской области.

В июне этого года в результате самосуда родственников в Ханкинском районе Хорезмской области скончался 20-летний парень.

По словам источников «Озодлика», отец скончавшегося парня находился на заработках в России, а сам он отказывался слушаться мать, что вынудило ее обратиться за помощью к родственникам.

Откликнувшиеся на призыв о помощи родственники решили наказать непослушного племянника. Они установили столб к недостроенному дому и подвесили парня за руки на специальных петлях. Простояв в таком положении несколько часов, парню стало трудно дышать, в результате он скончался.

Позже газета «Право» («Ҳуқуқ») Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила о том, что родственники, устроившие самосуд над племянником, были привлечены к уголовной ответственности.

«Исключительно закон имеет право привлекать к ответственности и подвергать наказанию людей», – говорилось в статье газеты «Право».