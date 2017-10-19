Ташкентский аэропорт займется улучшением обслуживания пассажиров

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» провела переговоры с южнокорейской корпорацией международного аэропорта «Инчхон» по вопросам улучшения качества обслуживания пассажиров в столичном аэропорту имени Ислама Каримова.

Корейские специалисты озвучили свои предложения по повышению уровня комфортности и предоставляемого сервиса в существующем терминале «Ташкент-2». Кроме того, они высказали ряд идей и по увеличению его пропускной способности путем пересмотра планировочных решений, сообщает Podrobno.uz.

Сейчас терминал «Ташкент-2» рассчитан на обслуживание свыше одной тысячи пассажиров в час. Ежегодно его услугами пользуется более 2,5 миллиона пассажиров.

На встрече также был поднят вопрос проектирования нового международного пассажирского терминала «Ташкент-4», проект по строительству которого постановлением президента Шавката Мирзияева летом этого года был временно приостановлен. Южнокорейцы представили свое видение методологии расчета размеров проектируемого терминала и капитальных вложений по нему.

Дизайн экстерьера и интерьера нового международного терминала в аэропорту Ташкента разрабатывала южнокорейская архитектурная компания Heerim Architects. Площадь терминала «Ташкент-4» составит около 87 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность – полторы тысячи пассажиров в час, или 5,7 миллиона в год.

Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова связан воздушными маршрутами практически со всеми крупными городами мира. Аэродром включает в себя две взлетно-посадочные полосы и имеет вторую категорию ИКАО, что позволяет принимать все типы воздушных судов.