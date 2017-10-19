Искусственный интеллект научили создавать искусственный интеллект
Американская компания Google научила искусственный интеллект создавать искусственный интеллект, который превышает эффективность аналогичных систем, созданных людьми. Об этом сообщает издание Wired.
Проект AutoML («автоматизированное машинное обучение») был запущен в мае 2017 года. Цель проекта – создание нейросетей с помощью искусственного интеллекта. В настоящее время созданные таким образом системы определяют показанные изображение в 82 процентах случаев.
В экспериментах с распознанием нескольких объектов на изображении обученный искусственным интеллектом алгоритм успешно выполнил задачу в 43 процентах случаев. Лучший результат в подобных экспериментах среди нейросетей, созданных человеком, – 39 процентов.
В Google заявляют, что проект AutoML призван помочь разработчикам «на первоначальном этапе настройки самообучающихся систем». Однако независимые эксперты, как отмечает Wired, считают, что Google пытается заменить разработчиков искусственным интеллектом.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое